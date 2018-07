Malouda quer repetir sucesso do Chelsea com a França

Campeão inglês e da Copa da Inglaterra com a camisa do Chelsea, o meia Florent Malouda afirmou que espera repetir com a França, na Copa do Mundo da África do Sul, o mesmo sucesso obtido com o seu clube.

Veja também:

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BLOG BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

Após ficar um longo período afastado da seleção francesa, Malouda está de volta ao grupo comandado por Raymond Domenech para ajudar o seu país a realizar mais uma bela campanha em um Mundial, após o vice-campeonato conquistado em 2006, na Alemanha.

Após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa Rica, em amistoso na última quarta-feira, Malouda disse que "quando você tem uma temporada tão grande, na qual você compartilhou tanto com os fãs, você quer ter a mesma experiência com a seleção nacional".

Já ao comentar sobre a surpreendente campanha da então desacreditada seleção francesa na Copa de 2006, o jogador ressaltou que "os torcedores estavam orgulhosos" do feito obtido na competição e enfatizou que agora espera poder repetir o feito na África do Sul. Assim como na Alemanha, os franceses chegam a mais um Mundial com um futebol que os deixa longe do grupo dos principais favoritos ao título.