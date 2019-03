Malta x Espanha: onde assistir ao vivo e horário da partida

Malta e Espanha se enfrentam nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília), no estádio no Estádio Ta’ Qali, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo F da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa de 2020.

Malta x Espanha terá transmissão do canal Space. As duas seleções, que somam 3 pontos ganhos, estão no Grupo F, ao lado de Ilhas Faroe, Noruega, Romênia e Suécia. Ainda nesta terça-feira, outros dois jogos serão realizados pelo grupo: Noruega x Suécia e Romênia x Ilhas Faroe.

A Espanha teve dificuldades, mas conseguiu derrotar em casa a Noruega por 2 a 1, no último sábado, no estádio Mestalla, em Valência, em sua estreia pelas Eliminatórias. Os gols foram marcados pelo atacante brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo e por Sérgio Ramos, em cavadinha de pênalti, para despachar os noruegueses, que chegaram ao seu gol com o atacante Joshua King, também em penalidade.

Malta também conseguiu uma vitória na primeira rodada ao fazer 2 a 1 em Ilhas Faroe, em casa. Nwoko e Borg fizeram os gols dos malteses no jogo entre as duas equipes consideradas azarões da chave.