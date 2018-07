Man United se complica contra o Cambridge, da quarta divisão inglesa

Casa de uma das universidades mais antigas e importantes do mundo, Cambridge entrou para o noticiário esportivo quando o time da cidade caiu no sorteio para jogar contra o Manchester United pela Copa da Inglaterra. Nesta sexta-feira, o modesto Cambridge United, da quarta divisão inglesa, surpreendeu e segurou o empate em 0 a 0 com o time de Louis Van Gaal.

O resultado, em um estádio acanhado em que não cabem 10 mil pessoas, garante ao Cambridge o direito de realizar um "replay", em Old Trafford, para decidir quem vai avançar às oitavas de final. A expectativa é de uma renda de 1,7 milhão de libras para cada uma das duas equipe. O valor é maior que o orçamento do Cambridge para a temporada.

O empate nesta sexta-feira veio contra um time que, mesmo desfalcado de Wayney Rooney, contou com boa parte dos titulares. Di Maria, Valência e De Gea, por exemplo, começaram a partida. Falcao Garcia também foi titular, enquanto Van Persie entrou na segunda etapa.