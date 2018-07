Mancha Alviverde divulga manifesto e critica atuação da Polícia Militar

SÃO PAULO - A torcida Mancha Alviverde divulgou um comunicado oficial no qual ela acusa os corintianos pela morte dos palmeirenses e chama a polícia de incompetente no episódio da briga entre uniformizadas no domingo, antes do clássico entre as duas equipes. "Até quando a torcida do time do ex-presidente Lula ficará impune?", diz o comunicado.

A Mancha avisa que não tentou nem revidar às agressões sofridas, apenas se defendeu do ataque dos corintianos. "Afinal, nossa camisa agora punida não é colete à prova de balas", diz o texto. A carta ainda critica o presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo del Nero, e diz que ele quer um cargo na CBF, e acusa os delegados envolvidos no caso de usar o episódio como trampolim para uma candidatura nas próximas eleições municipais.