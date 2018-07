Mancha convoca sócios para protesto durante eleições do Palmeiras

A torcida Mancha Alviverde promete fazer um protesto pacífico neste sábado na sede do clube, antes e durante as eleições que escolherão o próximo presidente do Palmeiras para os próximos dois anos. Concorrem o atual mandatário Paulo Nobre e o oposicionista Wlademir Pescarmona. Em comunicado divulgado pela maior uniformizada do Palmeiras, os torcedores foram convocados para se concentrarem na sede da organizada e votarem em bloco contra a permanência de Nobre.

"Convocamos todos os sócios da Mancha que estão aptos a votar para presidente do clube para estar em frente à sede da Mancha, sábado, às 10h, para juntos entrarmos para votar e fazermos nosso protesto dentro do clube", diz o comunicado, que reforça para que seus associados usem a camisa tradicional da torcida. Além da Mancha, a TUP (Torcida Uniformizada do Palmeiras) já havia pintado na fachada de sua sede palavras de protesto contra Nobre.

O atual presidente do Palmeiras já pediu para que a segurança do clube fosse reforçada e garantiu que os sócios podem participar da votação com tranquilidade. Mas a Mancha não gostou do reforço na segurança, pois garante que não pretende promover baderna no pleito. "A nota oficial do Palmeiras torna-se injustificável. Reiteramos que nossa convocação é para os Manchistas sócios do clube entrarem e votarem juntos, e exercerem pacificamente seu direito, em voto e em protesto. Nossa manifestação na Turiaçu será para os sócios da torcida e não do clube."

A eleição no Palmeiras terá início neste sábado, às 10h, e vai até 19h. Estão aptos a votar cerca de 10 mil associados do clube. "Qualquer um que pratique atos de intimidação ou violência será retirado das dependências do clube e punido rigorosamente pelo bem da segurança dos nossos sócios", avisou Nobre. A torcida, por sua vez, se defendeu. "Todos os palmeirenses sabem que quem mais incentivou e lutou pelo voto dos associados no clube fomos nós. Agora, com tal direito conquistado, seria muita incoerência e irresponsabilidade não sermos parceiros desta conquista do Palmeiras. Lembramos que, quem fez baderna com a história do Palmeiras foi o próprio presidente, seus dirigentes e jogadores, não sua torcida."