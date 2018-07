Mancha é rebaixada no carnaval de São Paulo e Gaviões fica em nono

A maior torcida organizada do Palmeiras, a Mancha, foi rebaixada de divisão no carnaval de São Paulo, depois de apuração realizada nesta terça-feira à tarde no Anhembi. Os palmeirenses ficaram na 13ª e penúltima colocação, com 267,9 pontos.

No samba enredo da escola, o centenário do Palmeiras, que aconteceu no ano passado, quando o time comandado por Valdivia também quase foi rebaixado para a Segundona. A escola foi a primeira a entrar no sambódromo, sem chuva, mas não foi bem. Diferentemente do time, que melhora sob o comando de Oswaldo de Oliveira e com as contratações, a escola de samba que leva as cores do clube cai em desgraça na avenida.

Outras duas agremiações ligadas ao futebol não decepcionaram. A são-paulina Dragões da Real ficou na quinta colocação, e ainda terá mais uma chance de se mostrar no desfile das Vencedoras. E a Gaviões da Fiel, do Corinthians, acabou em nono lugar. A campeão do carnaval paulistano foi a Vai-Vai.