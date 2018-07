Manchester anuncia jovem lateral da seleção inglesa Dias após voltar à Inglaterra depois da decepcionante campanha da seleção na Copa do Mundo, o lateral-esquerdo Luke Shaw ao menos pôde celebrar a chegada a um dos maiores clubes do mundo. O jovem de apenas 18 anos foi anunciado nesta sexta-feira pelo Manchester United, que o tirou do Southampton e com quem assinou contrato por quatro temporadas.