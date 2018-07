Manchester buscará vaga sem Berbatov e Chicharito

O jogador búlgaro ainda não se recuperou de uma lesão no tornozelo sofrida em jogo contra o Crystal Palace, na quarta-feira passada, quando o time foi eliminado nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Já o jogador mexicano rompeu os ligamentos do tornozelo esquerdo no duelo do último sábado, contra o Aston Villa, fora de casa, pelo Campeonato Inglês.

O elenco do Manchester já está na Basileia para o jogo desta quarta, quando precisará de ao menos um empate para garantir a sua classificação às oitavas de final. No outro confronto desta chave, o líder Benfica enfrenta o eliminado Otelul Galati, em Portugal. O time português tem nove pontos, mesma pontuação do vice-líder Manchester, enquanto o Basel vem logo atrás, com oito, na terceira posição.

Por causa da lesão no tornozelo, Berbatov desfalcou o Manchester na vitória por 1 a 0 sobre o Aston Villa. Já nesta terça, Ferguson confirmou ainda que Chicharito não defenderá a equipe inglesa por no mínimo três semanas e pode ficar por até cinco sem defender o time.

Os desfalques, porém, não fizeram o treinador adotar um discurso pessimista em relação à classificação ou não do Manchester para as oitavas de final da Liga dos Campeões. "As pessoas dizem que nós não estamos jogando bem, mas estamos em segundo lugar (no Grupo C) e podemos nos classificar entre os últimos 16 (que vão às oitavas de final). As lesões não ajudaram, mas temos um elenco forte e o pelotão vai nos ver passar (para a próxima fase)", afirmou o treinador, confiante.