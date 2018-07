Manchester City abre defesa do título inglês com vitória

O Manchester City começou bem a defesa do título do Campeonato Inglês conquistado na temporada 2013/2014. Neste domingo, fora de casa, no St. James Park, o time de Manchester superou o Newcastle por 2 a 0, com um gol marcado no final de cada tempo de uma partida bastante disputada.

O primeiro tempo da partida deste domingo foi equilibrado, com o Manchester City prevalecendo no início do duelo, com boas jogadas do francês Samir Nasri, para depois o Newcastle ameaçar mais os atuais campeões ingleses, que acabaram abrindo o placar aos 38 minutos. Yaya Touré lançou Dzeko, que passou de calcanhar para David Silva finalizar e fazer 1 a 0.

O cenário se repetiu no segundo tempo da partida. O Manchester City criou boas chances de gol no começo, mas depois passou a ser pressionado pelo Newcastle. E novamente o time visitante definiu a sua vitória com um gol marcado nos minutos finais.

Dessa vez, o gol saiu aos 47 minutos e foi marcado por Agüero, após um rápido contra-ataque em que o atacante argentino foi lançado e precisou finalizar duas vezes para fazer 2 a 0, definindo o triunfo do Manchester City.

Embalado pela vitória, o atual campeão inglês vai encarar na segunda rodada o Liverpool, no dia 25 de agosto, em casa. Já o Newcastle tentará se reabilitar no próximo sábado, fora de casa, diante do Aston Villa.