Manchester City admite chances remotas de título inglês A vitória por 2 a 1 sobre o rival Manchester United, na última segunda-feira, no Old Trafford, foi comemorada pelo Manchester City, mas o técnico Roberto Mancini reconheceu que o time tem chances apenas remotas de faturar o título do Campeonato Inglês. Faltam apenas sete rodadas para o encerramento da competição e o líder Manchester United tem vantagem de 12 pontos.