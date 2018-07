Manchester City admite saída de Santa Cruz em janeiro

Considerado uma promessa desde que surgiu no início da década, quando jogava no Bayern de Munique, Santa Cruz chegou ao Manchester City em junho de 2009, vindo do Blackburn, mas não conseguiu jogar o futebol esperado. Sem se firmar como titular do time inglês - atuou em apenas uma partida nesta temporada -, ele já havia manifestado o desejo de deixar o clube.

"Espero que dê tudo certo para ele (Santa Cruz) e que possa atuar por outra equipe, porque ele merece isso", declarou Mancini, que tem optado por nomes como o argentino Tevez e o togolês Adebayor, ao invés do paraguaio, para formar o ataque do Manchester City.

No início da temporada, o atacante paraguaio chegou a negociar com a Lazio, mas a transação não se concretizou. De acordo com a imprensa inglesa, Fulham e Aston Villa, equipes da primeira divisão do país, estariam interessados em contar com Santa Cruz.