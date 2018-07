Manchester City anuncia que Tevez desistiu de ser negociado

O Manchester City anunciou nesta segunda-feira que finalmente chegou a um acordo com Carlitos Tevez para que o argentino continue no clube até o fim do seu contrato.

Em reunião realizada entre a diretoria do clube, o jogador e seus representantes colocou fim ao desejo de Carlitos de ser negociado em janeiro, quando reabre o mercado de transferências na Europa.

Segundo o City, o atacante "retirou formalmente" seu pedido de deixar o clube e se comprometeu a cumprir seu vínculo, que termina em 2014.

Nas últimas semanas, Tevez e seu agente, Kia Joorabchian, deram entrevistas em que alegaram que o jogador estava infeliz no City e que desejava mudar de ares. A principal alegação era a saudade das filhas Florencia e Katie, que vivem na Argentina.

O técnico da equipe inglesa, Roberto Mancini, comemorou o acordo com seu principal jogador, "Carlos é um jogador de classe mundial, cuja contribuição desde que se juntou ao clube tem sido de valor inestimável", disse o italiano. "Fico satisfeito que agora tenhamos condições de nos concentrar apenas no futebol."