Manchester City anuncia renovação com o meia David Silva até 2020

Em alta na temporada e considerado o time a ser batido na Europa no momento, o Manchester City anunciou nesta quarta-feira a renovação contratual do meia David Silva. O jogador de 31 anos assinou novo vínculo com o clube inglês até o fim da temporada 2019/2020

"Eu estou muito feliz por ter comprometido meu futuro com o City. Estou incrivelmente orgulhoso do que nós alcançamos no City em minhas sete temporadas e meia aqui e com o Pep no comando. Sinto que estamos em uma ótima posição para ganhar troféus nesta temporadas e nas próximas", declarou o espanhol ao site do clube.

O City é o líder disparado do Campeonato Inglês nesta temporada, com 40 pontos em 14 partidas, e também já garantiu vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O início de caminhada anima David Silva, até pelo estilo de futebol imposto pelo técnico Pep Guardiola.

"O estilo de futebol que estamos jogando faz ser um prazer ser parte disso. E eu estou ansioso para conquistar mais títulos nos próximos anos", comentou o jogador, que completará 10 anos no City ao fim do contrato.

David Silva chegou ao clube inglês em 2010, após se destacar com a camisa do Valencia. Rapidamente, se tornou um dos líderes e nomes mais importantes do elenco. Neste período, conquistou dois Campeonatos Ingleses, duas Copas da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa do país.

"Estamos muito satisfeitos com este anúncio. Não apenas David Silva se tornou central para o sucesso do clube nos últimos anos, como se mantém como um dos principais jogadores da equipe. Ele tem mostrado novamente nesta temporada que é o melhor meio-campista criativo do futebol inglês e será muito importante no desenvolvimento de nossos jovens no futuro", considerou o diretor de futebol Txiki Begiristain.