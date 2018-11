Manchester City anuncia renovação de contrato de Sterling até 2023

O Manchester City anunciou nesta sexta-feira a renovação contratual do atacante Raheem Sterling. Um dos destaques do clube em meio à boa campanha na Liga dos Campeões e no Campeonato Inglês, o jogador de 23 anos tinha vínculo até 2020 e o prorrogou por mais três temporadas, até o meio de 2023.

"Eu estou muito feliz pela assinatura. Meu desenvolvimento aqui tem sido incrível", declarou o jogador ao site oficial do clube. "Desde o minuto que cheguei aqui, senti que era a decisão correta para mim. Isto tem se confirmado, e me sinto realmente grato."

Sterling está em sua quarta temporada com o City. Nas três primeiras, foram 140 partidas, com 44 gols e 48 assistências. Nesta, ele vem tendo seu melhor desempenho, com sete gols marcados e sete assistências em 14 partidas disputadas.

"Este é um momento significativo para o clube. Raheem evoluiu muito nas últimas duas temporadas e é um dos melhores atacantes da Inglaterra. Suas estatísticas contam bem sua história. Ele é rápido, forte e excelente na frente do gol, tudo que um atacante moderno precisa. Estamos felizes por seu compromisso com o futuro do City", comentou o diretor de futebol do clube, Txiki Begiristain.

Peça importante também da seleção inglesa, Sterling foi contratado em 2015 junto ao Liverpool. Ao longo dos últimos anos, ganhou espaço no City, até se tornar um dos principais nomes do elenco. Ele, inclusive, é aposta do técnico Pep Guardiola para o esperado clássico deste domingo, contra o Manchester United, pelo Campeonato Inglês.

"Nós precisamos jogar bem. Quando eles têm a bola, podem criar algo, porque têm um talento absurdo", alertou. "É claro, é um clássico. Estamos em uma boa sequência, eles também. Será um bom clássico. Todos eles são especiais."