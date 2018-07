Manchester City apela de expulsão do capitão Kompany O Manchester City recorreu nesta segunda-feira da expulsão do capitão Vincent Kompany na vitória da equipe por 2 a 0 sobre o Arsenal, domingo, em partida válida pelo Campeonato Inglês. O zagueiro belga foi suspenso automaticamente por três jogos após ter recebido o cartão vermelho direto por uma entrada dura, com os dois pés, em Jack Wilshere, aos 31 minutos do segundo tempo da partida no Emirates Stadium.