Manchester City apresenta terceira camisa nas cores roxa e laranja

Sensação deste início de temporada no futebol inglês, o Manchester City apresentou nesta terça-feira o seu novo terceiro uniforme, que será utilizado nos jogos da equipe fora de casa nas copas e conta com uma aposta arrojada na combinação das cores roxa e laranja.

Não é, porém, a primeira vez, que o Manchester City usa o roxo nos seu uniformes, cor que já estava presente na camisa do time em 1992 e também nas versões 2007/2008 e 2014/2015, sempre nos kits para duelos como visitante. Nesta temporada, linhas horizontais em roxo sobrepõem a base laranja. E o roxo também é a cor predominante nos shorts e também nas meias do terceiro uniforme da equipe inglesa.

Ao explicar a aposta ousada, o Manchester City afirma que a "equipe de Pep Guardiola tem produzido uma série de apresentações vibrantes até agora nesta temporada, uma qualidade que está presente no novo uniforme".

O Manchester City vai estrear seu novo uniforme nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), quando enfrentará o Swansea, fora de casa, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa.

Agora dirigido por Guardiola, o Manchester City faz um início de temporada impecável. O time lidera o Campeonato Inglês com 15 pontos e 100% de aproveitamento após a disputa de cinco rodadas. Além disso, avançou para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa com duas vitórias nos playoffs e estreou na sua chave com uma goleada por 4 a 0 sobre o Borussia Mönchengladbach.