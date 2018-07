Manchester City arranca empate contra o Arsenal no fim

Manchester City e Arsenal voltaram a tropeçar no Campeonato Inglês. Neste sábado, na abertura da quarta rodada da competição, os times fizeram uma partida bastante disputada e emocionante no Emirates Stadium, em Londres, e empataram por 2 a 2, em resultado considerado ruim para as duas equipes, mas melhor para os visitantes, que arrancaram a igualdade nos minutos finais.

Após vencer na sua estreia no Campeonato Inglês, o Arsenal empatou a terceira partida consecutiva e chegou aos seis pontos. Já o Manchester City não conseguiu se recuperar da derrota na rodada anterior para o Stoke City, em casa, e chegou aos sete pontos. Assim, seguem atrás de Chelsea e Swansea, únicos times com 100% de aproveitamento nas três rodadas anteriores e que disputam a liderança em duelo ainda neste sábado no Stamford Bridge.

Após um início de jogo equilibrado e intenso, com chances de gol para as duas equipes, o Manchester City abriu o placar aos 27 minutos. Em um rápido contra-ataque, Agüero recebeu um cruzamento rasteiro e tocou para as redes, fazendo 1 a 0.

Em desvantagem, o Arsenal pressionou o Manchester City desde o começo da etapa final e empatou a partida aos 18 minutos, com Wilshere que concluiu troca de passes com uma finalização de dentro da área. E a virada se deu aos 28 minutos, com o gol marcado por Alexis Sánchez, que recebeu cruzamento na grande área e finalizou para as redes.

Porém, o Manchester City conseguiu arrancar o empate no final da partida, aos 38 minutos, com Demichelis, que concluiu, de cabeça, uma cobrança de escanteio de Kolarov. Nos descontos do segundo tempo, o time visitante acertou uma bola na trave com Dzeko e ainda teve um gol de Nasri anulado. Assim, a partida terminou mesmo empatada por 2 a 2.

Agora, os dois times voltam suas atenções para o início da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Na próxima terça-feira, o Arsenal enfrentará o Borussia Dortmund na Alemanha. Já o Manchester City também vai jogar na Alemanha, mas na quarta-feira, diante do Bayern de Munique.