Manchester City bate Arsenal e segue na liderança do Campeoanto Inglês

MANCHESTER - O Manchester City deu a volta por cima neste domingo, recuperando-se da eliminação na Copa dos Campeões e da sua primeira derrota no Campeonato Inglês, há uma semana, para o Chelsea. No fechamento da 16.ª rodada, o time do técnico Roberto Mancini conseguiu uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Arsenal e recuperou a primeira colocação do torneio, perdida horas antes para o Manchester United, quando este venceu o Queens Park Rangers.

Os resultados da rodada colocam o City na primeira colocação, com 41 pontos, apenas dois a mais que o Manchester United. Em terceiro aparece o Tottenham, que venceu o Sunderland por 1 a 0 neste domingo e foi a 34 pontos. Chelsea (32) e Arsenal (29) vêm na sequência. O Liverpool também tem 29 pontos, mas fica atrás pelo saldo de gols. O Newcastle, com 27, caiu para o sétimo lugar.

Precisando da vitória para se recuperar na temporada, o City foi agressivo na primeira etapa e permitiu um jogo franco em Manchester, com o Arsenal também criando situações de gol. O placar, porém, só foi aberto aos 8 minutos do segundo tempo. Balotelli fez a jogada pela esquerda e bateu cruzado. Szczesny espalmou, Agüero e Vermaelen brigaram pelo rebote, mas a bola sobrou mesmo para David Silva marcar.

O Arsenal não queria se afastar ainda mais dos líderes e partiu para o ataque. Aos 10 minutos, Van Persie chegou a marcar, encobrindo Hart, mas o lance foi paralisado por impedimento do holandês. No último minuto, com os londrinos em cima, Vermaelen arriscou de fora da área, colocado, e a bola passou raspando tinta do ângulo direito de Hart.

Também neste domingo, em Londres, o Tottenham passou pelo Sunderland, por 1 a 0, em um jogo totalmente dominado pelos donos da casa. O único gol da partida foi marcado por Pavlyuchenko, que substituiu Lennon e balançou as redes aos 16 minutos do segundo tempo.