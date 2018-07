Manchester City bate Dortmund nos pênaltis em amistoso na China

O Borussia Dortmund vai deixar a China com um saldo de uma derrota, ainda que nos pênaltis, e uma vitória nos amistosos disputados contra os rivais de Manchester. Afinal, depois de golear o Manchester United por 4 a 1, o time alemão perdeu para o City por 6 a 5 na disputa de pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar do duelo realizado em Shenzhen, válido pela International Champions Cup.

Se o Borussia Dortmund entrou em campo pela segunda vez na passagem pela China na sua pré-temporada, só agora o Manchester City pôde jogar na Ásia, pois o duelo com o rival United, que estava marcado para a última segunda-feira, acabou sendo cancelado em razão das condições ruins do gramado do Estádio Nacional de Pequim.

Mas o City já havia entrado em campo uma vez na sua pré-temporada contra outro time alemão - perdeu por 1 a 0 para o Bayern de Munique, na Allianz Arena, no primeiro encontro do seu novo técnico, o espanhol Pep Guardiola, com o seu antigo clube.

O time inglês começou o confronto com os brasileiros Fernando e Fernandinho entre os titulares, mas os gols só saíram quando as equipes estavam bastante modificadas, na parte final do segundo tempo - Fernandinho foi um dos quatro jogadores dos dois times que atuaram por 90 minutos.

O City abriu o placar do amistoso com o gol marcado pelo argentino Sergio Agüero aos 34 minutos da etapa final, mas o norte-americano Christian Pulisic igualou o placar aos 45. Na disputa de pênaltis, o time inglês perdeu duas cobranças, com García e Sterling, mas viu o Dortmund falhar três vezes, com Passlack, Larsen e Merino, o que assegurou o seu triunfo por 6 a 5 após oito cobranças de cada time.

Agora os dois clubes vão seguir na preparação para a temporada 2016/2017 em solo europeu. O próximo amistoso agendado pelo Dortmund será em 5 de agosto, na Áustria, diante do Sunderland. Já o City terá pela frente o Arsenal no dia 7, na Suécia.