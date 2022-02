Manchester City bate Everton em jogo polêmico e mantém vantagem no Campeonato Inglês

O Manchester City passou sufoco, mas conseguiu vencer o Everton por 1 a 0 no Goodison Park na tarde deste sábado e manteve a vantagem na liderança do Campeonato Inglês. O jogo da 27ª rodada teve um gol após falha grosseira da zaga mandante no segundo tempo e, já no fim, uma polêmica envolvendo um pênalti não marcado a favor do Everton.

O triunfo leva o time de Pep Guardiola a 66 pontos, na liderança da competição. O Liverpool, segundo colocado, possui um jogo a menos e soma 60 pontos. Caso o City empatasse neste sábado, o Liverpool poderia diminuir a desvantagem para apenar um ponto, sendo que os times ainda se enfrentam na competição. O Everton perde sua segunda partida seguida e fica na primeira posição fora da zona de rebaixamento, com 22 pontos. O time de Frank Lampard está a apenas um ponto do Burnley, primeiro time no Z-3.

O Manchester City dominou amplamente a partida no começo do jogo, enquanto o Everton não conseguiu achar espaços para contra-atacar o time de Pep Guardiola. A primeira finalização de um dos times no jogo só foi acontecer aos 31 minutos, em uma tentativa do Everton. O time azul de Liverpool voltou a chegar com Richarlison pouco tempo depois. A bola sobrou para o brasileiro bater de primeira de dentro da área. Ederson defendeu. O desempenho do Everton na partida cresceu e o jogo foi para o intervalo empatado.

O duelo começou bastante disputado na metade final. O goleiro Pickford fez grande sequência de chutes de Phil Foden e Cancelo e o City começou a pressionar mais ao decorrer do jogo. Pickford voltou a fechar o gol em chutes de De Bruyne e Bernardo Silva em sequência, minutos mais tarde.

A pressão do Manchester City aumentou e o Everton, que se defendia bem, cometeu uma falha gritante aos 36 minutos, quando o time visitante abriu o placar. Após cruzamento e desvio, o zagueiro Michael Keane se embolou sozinho e não conseguiu fazer o corte. A bola sobrou para Phil Foden marcar o gol.

O fim da partida foi conturbado por muita reclamação por um pênalti não marcado a favor do Everton. Sozinho na área, João Cancelo dominou a bola com o braço. O VAR revisou o lance e o pênalti não foi marcado porque foi assinalado um impedimento do Everton no lance anterior.

Everton e Manchester City farão confrontos contra times modestos do país pela Copa da Inglaterra em seus próximos jogos. O City enfrenta o Peterborough United, enquanto o Everton joga contra o Boreham Wood. Pelo Campeonato Inglês, o clube de Manchester faz clássico contra o arquirrival United na próxima rodada. O Everton enfrentará o Tottenham fora de casa.

GUERRA NA UCRÂNIA

O conflito entre Rússia e Ucrânia que está acontecendo em território ucraniano foi motivo de manifestações dos times antes do começo da partida no Goodison Park, com muitas bandeiras, frases de "Parem a guerra" e mensagens da torcida. Os jogadores dos dois clubes entraram em campo com bandeiras da Ucrânia nas costas.

Zinchenko, jogador ucraniano que atua pelo Manchester City, foi muito aplaudido por todo o estádio durante seu aquecimento. Depois, o jogador deu um abraço no seu compatriota Vitaliy Mykolenko, que atua pelo Everton. Na última sexta-feira, o brasileiro Richarlison, atacante do Everton, se pronunciou em suas redes sociais lamentando a guerra na Ucrânia e pedindo paz.

OUTROS JOGOS

Com Philippe Coutinho e Douglas Luiz em campo, o Aston Villa venceu o Brighton por 1 a 0 fora de casa. O gol foi marcado por Matty Cash, aos 16 minutos do primeiro tempo. O lateral-direito polonês acertou um chutaço cruzado de fora da área e a bola pegou na trave antes de entrar para o gol. Cash levou cartão amarelo por comemorar mostrando uma camisa por baixo do uniforme com uma mensagem em apoio às pessoas na Ucrânia.

O segundo gol do Villa saiu aos 22 minutos do segundo tempo. Mings fez lançamento longo e deixou Watkins frente a frente com o goleiro para marcar 2 a 0. Com o triunfo, o time de Coutinho é o 12º colocado, com 30 pontos. O Brighton chega a três derrotas seguidas, mas é o 10º colocado, com 33 pontos.