Manchester City bate Fulham fora e sobe para o 2.º lugar no Inglês

MANCHESTER - O Manchester City também superou o Arsenal na tabela do Campeonato Inglês neste sábado. Jogando fora de casa, derrotou o Fulham por 4 a 2 e alcançou provisoriamente a segunda colocação. Yaya Toure, Jesus Navas, James Milner e Vincent Kompany marcaram os gols dos visitantes - Kompany anotou ainda um dos gols dos anfitriões, contra.

Com o triunfo, o City chegou aos mesmos 35 pontos do Arsenal. Supera o rival londrino, contudo, por ter melhor saldo de gols. O Arsenal, que também foi desbancado na tabela pelo Liverpool neste sábado, pode recuperar a liderança se vencer o clássico com o Chelsea, na segunda-feira.

A torcida do City não foi a única de Manchester a comemorar neste fim de semana. Os rivais do Manchester United celebraram neste sábado a quarta vitória seguida, confirmando a reação na temporada. Pelo placar de 3 a 1, o United bateu o West Ham por 3 a 1, com gols de Welbeck, Januzaj e Ashley Young. O time subiu para o 7º lugar, agora com 28 pontos.

Pela mesma rodada, o Stoke City venceu o Aston Villa por 2 a 1, enquanto o Newcastle bateu o Crystal Palace por 3 a 0. O West Bromwich Albion empatou com o Hull City por 1 a 1 e o Sunderland ficou no 0 a 0 com o Norwich.