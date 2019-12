Manchester City bate Leicester de virada e encosta na vice-liderança do Inglês

Com o Liverpool, líder disparado, no Catar para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, o grande destaque da 18.ª rodada do Campeonato Inglês neste sábado foi o duelo dos dois clubes que estão mais perto dele na tabela de classificação. E o clube de Liverpool se deu bem com a vitória de virada do Manchester City, o terceiro colocado, sobre o vice-líder Leicester City por 3 a 1, no Etihad Stadium, em Manchester.

Agora com 38 pontos, o Manchester City ficou apenas um atrás do Leicester City, que volta a surpreender na competição depois do título inédito conquistado na temporada 2015/2016. Ainda sem perder no campeonato, com 16 vitórias e apenas um empate em 17 partidas, o Liverpool do técnico alemão Jurgen Klopp segue tranquilo na liderança com 49.

Em campo, o Leicester City mostrou as razões de estar fazendo mais uma boa campanha no Campeonato Inglês. E foi premiado com o primeiro gol do jogo, aos 22 minutos do primeiro tempo, marcado pelo centroavante Jamie Vardy. O que o time visitante não esperava era a reação do Manchester City ainda antes do intervalo. A equipe da casa conseguiu a virada com o argelino Riyad Mahrez, aos 30, e com o alemão Ilkay Gundogan, aos 42, em cobrança de pênalti.

Na segunda etapa, o Manchester City tratou de administrar o resultado positivo e deu poucas chances ao Leicester City. Titular neste sábado, o centroavante brasileiro Gabriel Jesus foi premiado com o gol que definiu o placar aos 24 minutos.

Nos outros resultados da rodada, destaque para o Sheffield United. Promovido nesta temporada à elite inglesa, o time da cidade de Sheffield briga por vaga em competições europeias e neste sábado bateu o Brighton por 1 a 0, mesmo fora de casa. Com 28 pontos, está em quinto lugar e hoje estaria classificado à Liga Europa.

Na sua cola, com 27 pontos na sexta colocação, está o Wolverhampton, que também como visitante ganhou do Norwich City por 2 a 1. Na parte de baixo da tabela de classificação, o Southampton venceu o confronto direto contra o Aston Villa por 3 a 1, em Birmingham, e deixou o rival dentro da zona de rebaixamento com 15 pontos. Os outros resultados foram: Bournemouth 0 x 1 Burnley e Newcastle 1 x 0 Crystal Palace.