Manchester City bate Newcastle e avança às semifinais da Copa da Inglaterra

O Manchester City não teve qualquer problema para conseguir neste domingo a classificação às semifinais da Copa da Inglaterra, competição na qual é o atual campeão. Mesmo fora de casa, o time comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola derrotou o Newcastle por 2 a 0, no estádio St.James' Park, em Newcastle, e agora terá o Arsenal pela frente. O meia belga Kevin De Bruyne, aniversariante do dia, e o atacante Raheem Sterling marcaram os gols.

O próximo rival foi definido neste domingo através de um sorteio realizado pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) durante o duelo entre Newcastle e Manchester City. As duas partidas das semifinais - a outra será entre Manchester United e Chelsea - serão nos dias 18 e 19 de julho, ambas no estádio de Wembley, em Londres.

Em campo, a partida começou com o Manchester City dominando as ações ofensivas e o Newcastle buscando algum contra-ataque. O time de Pep Guardiola pressionou durante todo o primeiro tempo, em um verdadeiro ataque contra defesa, mas só conseguiu abrir o placar aos 34 minutos. Em bom cruzamento de Walker, Gabriel Jesus foi empurrado na área e o árbitro marcou pênalti. De Bruyne cobrou com perfeição.

Na volta do intervalo, o Newcastle conseguiu equilibrar mais a partida e manter mais a posse de bola. Aos 20 minutos, depois de o zagueiro argentino Otamendi sair jogando errado para o Manchester City, Saint-Maximin cruzou com perigo para a área, mas Gayle desperdiçou e chutou para fora.

A resposta do Manchester City foi letal na sequência. Aos 22 minutos, Sterling recebeu na ponta esquerda, cortou para o meio e chutou forte para fazer 2 a 0 no placar.