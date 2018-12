Manchester City cai diante do Chelsea, perde invencibilidade e deixa liderança

O Manchester City perdeu sua invencibilidade no Campeonato Inglês de forma dolorosa neste sábado. Ao ser derrotado pelo Chelsea por 2 a 0, no Stamford Bridge, o time comandado pelo técnico Josep Guardiola perdeu também a liderança da tabela, agora nas mãos do Liverpool. David Luiz marcou um dos gols dos anfitriões.

Com o resultado, o time de Manchester estacionou nos 41 pontos. Mais cedo, neste sábado, o Liverpool goleou o Bournemouth, fora de casa, e chegou aos 42. O Chelsea, por sua vez, subiu para os 34 pontos e alcançou o terceiro lugar da tabela, deixando o Arsenal em quarto.

O revés do City foi apenas o segundo da equipe na temporada até agora. A primeira aconteceu na fase de grupos da Liga dos Campeões, diante do Lyon, em setembro. O tropeço deixa o Liverpool como a única equipe ainda invicta no Campeonato Inglês.

Sem alguns dos seus principais jogadores, como o argentino Sergio Agüero e o belga Kevin de Bruyne, o City fez boa apresentação no primeiro tempo e até pressionou o Chelsea, com boas tramas pela esquerda. Mas a defesa londrina se segurou bem. Fernandinho reclamou de dores no primeiro tempo e até foi atendido pelos médicos, mas permaneceu em campo.

Quando o primeiro tempo parecia definido, Willian iniciou boa jogada pela esquerda e Hazard cruzou rasteiro na área. Kanté, principal destaque do Chelsea na temporada até agora, acertou de chapa da entrada da área e venceu o goleiro brasileiro Ederson, aos 45 minutos.

No segundo tempo, o time da casa quase ampliou a vantagem aos três minutos. Willian cobrou falta com categoria, por fora da barreira, mas parou em boa defesa de Ederson. Do outro lado, o City parecia desanimado. David Silva e Gabriel Jesus, titular novamente, faziam apresentação discreta. Somente Sterling causava maior movimentação no ataque do City.

Já o Chelsea seguia embalado no setor ofensivo. E alcançou o segundo gol aos 32 minutos. Após cobrança de escanteio na área, David Luiz cabeceou quase na pequena área e Ederson nem pulou para tentar fazer a defesa. Foi o primeiro gol do zagueiro na temporada.

Nos minutos finais, o City foi para cima em busca de ao menos um gol, sem sucesso. Na melhor oportunidade, aos 48, após erro na saída de bola do goleiro Kepa, Gabriel Jesus finalizou da entrada da área. Mas o goleiro se recuperou ao fazer bela defesa, assegurando o triunfo dos donos da casa.