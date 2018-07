Manchester City cai diante do Stoke e sofre 1ª derrota no Inglês

O Manchester City pressionou, fez de tudo para tentar chegar à vitória neste sábado, mas parou diante da retranca do Stoke City. Para piorar, em um raro contra-ataque a equipe acabou sofrendo o gol de Diouf e perdeu por 1 a 0 mesmo atuando em casa. Foi a primeira derrota dos comandados de Manuel Pellegrini no Campeonato Inglês.

O resultado deixou o City com seis pontos, podendo ver Tottenham e Chelsea abrirem vantagem na ponta. Por enquanto, o único time com nove pontos é o Swansea, que venceu a terceira neste sábado e segue com 100% de aproveitamento. Já o Stoke City triunfou pela primeira vez e chegou a quatro pontos.

Apesar da derrota, a pressão desde o início foi do City, que exigiu grande defesa de Begovic logo aos 10 minutos, após finalização de Nasri. Aos 25, foi a vez de Yaya Touré aproveitar grande jogada de David Silva, mas desta vez a finalização foi para fora. O próprio Touré seria o responsável pela melhor chance dos anfitriões, acertando a trave já nos acréscimos.

No segundo tempo, a pressão aumentou. Nasri e Touré chegaram perto novamente, mas falharam na hora do chute. Os erros foram fatais, porque aos 12 minutos saiu o belo gol de Diouf. Ele recebeu na sua intermediária e iniciou uma incrível arrancada. Ganhou no corpo de Kolarov, passou como quis por Kompany e aí ficou sem fôlego. Bateu fraco, mas Joe Hart foi muito mal para a bola, que acabou passando entre suas pernas.

Daí para frente, o Stoke se fechou ainda mais e passou a apostar somente nos contra-ataques, enquanto o City tentou o gol de todo o jeito, sem sucesso. Ao time de Manchester, resta tentar se recuperar na próxima rodada, no confronto com o Arsenal, dia 13 de setembro. No mesmo dia, o Stoke enfrenta o Leicester City.

SWANSEA VENCE

Se o Manchester City perdeu a chance de se manter com 100% de aproveitamento, o Swansea aproveitou. Neste sábado, a equipe recebeu o West Bromwich e não tomou conhecimento, vencendo por 3 a 0 e assumindo a ponta isolada da tabela, pelo menos de forma provisória. Dyer, duas vezes, e Routledge marcaram.

OUTROS RESULTADOS

No jogo mais emocionante do dia, o Newcastle recebeu o Crystal Palace e perdeu grande chance de sair de campo com três pontos. O jogo seguia empatado até os 43 minutos do segundo tempo, quando Williamson marcou o gol que parecia ser o da vitória para os anfitriões. Mas nos acréscimos Zaha voltou a deixar tudo igual e arrancou um ponto para os visitantes.

Ainda neste sábado, o Queens Park Rangers recebeu o Sunderland e venceu por 1 a 0, com gol de Charles Austin. Também em casa, o West Ham teve pela frente o Southampton e até saiu na frente, com Noble, mas Schneiderlin, duas vezes, e Pelle viraram e garantiram o triunfo por 3 a 1 dos visitantes.