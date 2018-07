Manchester City confirma acerto com brasileiro Danilo, ex-Real Madrid

O Manchester City oficializou neste domingo a contratação do lateral-direito brasileiro Danilo. Ex-jogador do Santos, ele estava no Real Madrid e acertou contrato de cinco anos com o clube inglês.

Os valores da negociação não foram revelados. Mas, segundo especula a mídia inglesa, o Manchester City pagou 26 milhões de libras (cerca de R$ 106 milhões) para contratar o jogador de 26 anos.

Feliz com o acerto, o brasileiro revelou a razão de ter escolhido o Manchester City. "Estou muito, muito feliz pelo acerto. Havia um forte interesse de outros clubes, mas sempre foi minha ambição jogar com Guardiola. Assim que ouvi seu interesse, eu soube imediatamente que queria ser jogador do City."

O lateral também foi muito elogiado por Txiki Begiristain, diretor do clube. "Danilo é um grande jogador, que traz muita versatilidade para nosso elenco. Ele pode jogar em várias posições, tanto na defesa quanto no meio-campo, aumentando as opções de Guardiola para a próxima temporada."

O anúncio da contratação ocorreu exatamente um dia depois do Manchester City confirmar que o lateral sérvio Aleksandar Kolarov, após sete anos no clube, se transferiu para a Roma.

Danilo é o segundo reforço brasileiro contratado pelo Manchester City nesta temporada - o primeiro foi o goleiro Ederson. A primeira opção de Guardiola para a posição de lateral, contudo, era Daniel Alves, que acabou acertando com o Paris Saint-Germain. O clube ainda fechou com Kyle Walker - outro jogador da posição - e o meia português Bernardo Silva.

Revelado pelo América Mineiro, Danilo se destacou no Santos e foi contratado posteriormente pelo Porto. Em 2015, por fim, chegou ao Real Madrid, mas nunca se firmou como titular do clube espanhol.