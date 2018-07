Manchester City confirma ida de Jô para o Internacional

O jogador, revelado pelo Corinthians e com passagem pela seleção brasileira, foi contratado pelo City por 18 milhões de libras junto ao CSKA Moscou em 2008, mas voltará ao Brasil sem ter conseguido causar impacto no futebol inglês.

"Jô deixou o Manchester City para o Internacional do Brasil", disse o City em comunicado em seu site.

Jô marcou seis gols em 41 partidas durante seus três anos no clube, incluindo períodos de empréstimo no também inglês Everton e no Galatasaray, da Turquia.

A negociação de Jô para o Internacional acontece um dia após o Corinthians ter anunciado que desistiu da contratação do atacante argentino do City Carlos Tevez, citando falta de tempo para negociar um acordo antes do fechamento da janela de transferências no Brasil, nesta quarta-feira.

(Reportagem de Toby Davis)