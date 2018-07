Manchester City confirma ida de Nasri para o clube turco de Eto'o

O Manchester City confirmou nesta segunda-feira no seu site oficial a saída em definitivo do meia francês Samir Nasri, de 30 anos, para o Antalyaspor, da Turquia. O jogador, que chegou ao clube inglês em 2011, sofreu com uma série de lesões, perdeu espaço na equipe e esteve emprestado ao Sevilla, da Espanha, na temporada passada.

O jogador, que iniciou a carreira no Olympique de Marselha, foi contratado em 2011 pelo Manchester City, tendo participado das conquistas de dois títulos do Campeonato Inglês (2011/12 e 2013/14), além de duas Copa da Liga Inglesa (2014 e 2016) e do título Supercopa da Inglaterra de 2012, quando fez um dos gols na final contra o Chelsea.

O City agradeceu ao jogador - que disputou 176 partidas e marcou 27 gols - por algumas lembranças fantásticas para a torcida, mas demonstrou que Nasri vinha perdendo rendimento com o passar dos anos. O atleta havia renovado o vínculo com o City por cinco anos, em 2014, mas atuava cada vez menos nas últimas temporadas.

Em 2015, Nasri teve uma grave contusão muscular que o afastou dos gramados por cinco meses, arruinou o seu desempenho no restante do ano e abriu caminho para a sua ida ao futebol espanhol. Pelo Sevilla, ele disputou 30 partidas antes de se reapresentar ao City, no início deste ano, para as atividades da pré-temporada.

No Antalyaspor, Nasri vai atuar ao lado do astro camaronês Samuel Eto'o. O clube turco também conta no seu elenco com alguns jogadores brasileiros, com destaque para o volante Sandro.