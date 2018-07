Manchester City confirma ruptura no ligamento e Mendy passará por cirurgia

O Manchester City sofreu um baque nesta quinta-feira, com a confirmação da gravidade da lesão do lateral-esquerdo Benjamin Mendy. Submetido a exames, o jogador teve diagnosticada uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisará ser submetido a cirurgia.

O clube inglês não confirmou o período de afastamento previsto, mas a tendência é que Mendy perca boa parte do restante da temporada, sua primeira na Inglaterra. O jogador será submetido ao procedimento nesta sexta-feira, em Barcelona, para onde viajou para se consultar com um especialista.

Contratado por 50 milhões de libras junto ao Monaco na última janela para transferências, Mendy chegou e rapidamente conquistou a titularidade no City. Na goleada do último fim de semana sobre o Crystal Palace por 5 a 0, no entanto, sofreu a grave contusão.

Sem ele, Guardiola escalou o meio-campista Fabian Delph na lateral esquerda na vitória de terça-feira sobre o Shakhtar Donetsk pela Liga dos Campeões. A improvisação do lateral-direito Danilo e até do volante Fernandinho são outras opções para a posição.