Manchester City contrata atacante Riyad Mahrez, do Leicester City

Já pensando no bicampeonato inglês, o Manchester City decidiu reforçar o seu ataque. Nesta terça-feira, o clube anunciou a contratação do atacante Riyad Mahrez, do Leicester City. O jogador de 27 anos fez parte da surpreendente campanha do Leicester rumo ao título na temporada 2015/2016.

Mahrez assinou contrato de cinco anos com o time comandado pelo técnico Josep Guardiola. O clube não revelou os valores da negociações, mas a imprensa britânica aponta que o time de Manchester desembolsou 60 milhões de libras (cerca de R$ 306 milhões). Se o valor confirmado, a negociação será a maior da história do City.

"Estou tão feliz de ter chegado ao City, um time que está jogando um grande futebol com o Guardiola. Eles estão redefinindo o futebol inglês e eu queria fazer parte disso", declarou Mahrez, nascido na França, mas naturalizado argelino. "Assistir ao time jogando de longe foi um prazer. Pep está comprometido com um futebol ofensivo, o que é perfeito para mim. E a performance do City na última temporada foi incrível. Eu acredito que o meu jogo vai evoluir sob a gestão de Pep", disse o novo reforço do City, que venceu o último Campeonato Inglês com 19 pontos de vantagem.

O jogador recebeu elogios da diretoria do City ao ser confirmado no clube, nesta terça.

"Ele supera os marcadores com facilidade e cria espaços no campo. Temos certeza de que ele vai trazer mais qualidade ao nosso ataque", afirmou o diretor de futebol do clube, Txiki Begiristain.

Pelo Leicester, Mahrez disputou 180 partidas e marcou 48 gols. Na campanha vitoriosa da equipe no Inglês em 2015/2016, ele anotou 17 gols e foi eleito o jogador do ano na Inglaterra em 2016.