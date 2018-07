Manchester City contrata jovem zagueiro da 2ª divisão espanhola

Pep Guardiola segue garimpando novos talentos para o Manchester City. Na manha desta terça-feira, o Gimnàstic de Tarragona, da segunda divisão do futebol espanhol, anunciou a venda do zagueiro Pablo Marí para o clube inglês.

O atleta de 22 anos foi revelado pelo Mallorca e chegou ao Gimnàstic em 2013. A equipe espanhola, porém, não confirmou o valor da negociação. Segundo especula a mídia inglesa, Pablo Mari será agora emprestado ao Girona, também da segunda divisão do Espanhol.

"A equipe agradece a Pablo Marí Villar por seu compromisso, disciplina e trabalho constante que demonstrou em quase três anos como jogador de nossa primeira equipe", publicou o Gimnàstic em seu site oficial.

Ainda nesta terça-feira, o Alavés anunciou a contratação do meia Manu García, também do Manchester City. A promessa de 18 anos fechou por empréstimo de uma temporada e, inicialmente, jogará no Alavés B, segundo informou o próprio time espanhol. Aos poucos, ele será incorporado à equipe principal.

A movimentação no mercado do Manchester City demonstra a preocupação de Guardiola em desenvolver novos talentos. Sob seu comando, o clube contratou Gabriel Jesus, que chega somente após o término do Campeonato Brasileiro, e o colombiano Marlos Moreno, que foi emprestado ao Deportivo La Coruña. Os dois têm apenas 19 anos.