Manchester City contrata zagueiro da seleção francesa

O Manchester City anunciou oficialmente nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Eliaquim Mangala, do Porto e da seleção francesa. O clube não informou os valores da negociação, mas a imprensa inglesa revelou que o negócio girou em torno dos 32 milhões de libras (cerca de R$ 122 milhões).

O jogador de 23 anos se tornou a sexta contratação do City para esta próxima temporada e irá brigar por um lugar no time que já conta com o belga Vincent Kompany, o sérvio Matija Nastasic e o argentino Martin Demichelis como opções para o setor defensivo.

Bicampeão português pelo Porto, Mangala festejou a sua chegada ao clube inglês. "Estou muito feliz por vir para a Inglaterra porque para mim o Campeonato Inglês é a melhor liga do mundo. É uma competição muito intensa e agressiva. Há também muitos gols, então é também muito legal de assistir. Mal posso esperar para começar a disputá-la", ressaltou o defensor.

E Mangala ganhou fortes elogios do técnico Manuel Pellegrini em sua chegada a Manchester. "Já é um bom jogador e, na minha opinião, tem todos os atributos mentais, físicos e técnicos para se tornar um dos melhores zagueiros da Europa", ressaltou o comandante, que depois enfatizou: "Acho que ele irá provar ser uma grande contratação para nós".

Mangala esteve presente no Brasil na Copa de 2014 com a seleção francesa, mas não participou de nenhum jogo na competição na qual o seu país acabou eliminado pela Alemanha nas quartas de final. O defensor irá usar a camisa 20 do clube inglês, que nesta janela de transferências do futebol europeu há havia contratado o goleiro Willy Caballero, o volante Fernando, o meia Frank Lampard, o lateral-direito Sagna e o meia Zuculini.