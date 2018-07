Manchester City derrota a Roma por 2 a 0 e fica com a vaga

No confronto direto que valia a segunda vaga do Grupo E para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Manchester City levou a melhor sobre a Roma e ganhou por 2 a 0, nesta quarta-feira, na capital italiana. Assim, o atual campeão inglês avançou junto com o líder Bayern de Munique nessa chave da competição.

Os dois times entraram em campo nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico, com os mesmos cinco pontos, dividindo a segunda colocação do grupo. Assim, quem vencesse ficaria com a vaga. A Roma tinha a vantagem de jogar em casa, mas perdeu o jogo e terminou em terceiro lugar, passando agora para a disputa da Liga Europa.

O Manchester City, por sua vez, conseguiu uma heroica classificação para as oitavas de final, depois de um começo muito ruim na Liga dos Campeões. O time inglês terminou em segundo lugar com oito pontos, atrás apenas do Bayern de Munique, que venceu o CSKA Moscou por 3 a 0, também nesta quarta-feira, e ficou com 15.

Em Roma, o Manchester City marcou seus dois gols no segundo tempo. O meia francês Nasri abriu o placar aos 15. E o lateral argentino Zabaleta garantiu a vitória já aos 41. Já em Munique, o líder Bayern venceu graças a Müller (de pênalti), Rode e Götze, deixando o CSKA Moscou na lanterna da chave, com cinco pontos.