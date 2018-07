Manchester City derrota Hamburgo em partida amistosa

Em um mês que alguns países da Europa paralisam os seus campeonatos nacionais por causa do rigoroso inverno, já é tradicional equipes do Velho Continente viajarem até a Ásia, especialmente o Oriente Médio, para jogarem amistosos neste período de intertemporada. Foi o caso, nesta quarta-feira, do Hamburgo, que enfrentou o Manchester City na cidade de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Um jogo com forte apelo comercial, já que as duas equipes são patrocinadas por empresas árabes, o clube inglês se deu melhor e, mesmo com um time misto - os titulares foram poupados para a sequência do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra -, derrotou os alemães por 2 a 0. Os gols do Manchester City foram marcados pelo montenegrino Jovetic e pelo bósnio Dzeko, ambos no segundo tempo.

Outro clube da Alemanha que entrou em campo nesta quarta-feira foi o Borussia Dortmund. Na Holanda, o time comandado pelo técnico Jurgen Klopp enfrentou o Utrecht e venceu por 1 a 0. O gol foi de Kevin Kampl, logo aos 16 minutos de jogo.

Por fim, no Catar, o Zenit St.Petersburg fez mais um amistoso em terras árabes. Contra o Al Shahania, em Doha, goleou por 4 a 0 - gols de Alexandr Kerzhakov, Nicolas Lombaerts, Axel Witsel e Ramil Sheydaev. O atacante brasileiro Hulk foi titular e acabou substituído no intervalo.