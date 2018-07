Manchester City derrota West Ham em casa e conquista título inglês

MANCHESTER - Ao contrário do rival Liverpool, o Manchester City não deixou a chance escapar e conquistou o título do Campeonato Inglês neste domingo ao vencer o West Ham por 2 a 0, no Etihad Stadium. Como dependia apenas de si mesmo para assegurar o quarto troféu na competição, o City não se preocupou com a vitória do Liverpool, vice-campeão, e viu sua torcida invadir o gramado assim que o árbitro apitou pela última vez.

O City chegou a esta última rodada do Inglês precisando de apenas um empate para assegurar o título porque, assim, ficaria no máximo empatado em pontos com o Liverpool, com saldo de gols bem inferior (63 a 50). Mas não teve problemas para assegurar a vitória. Com tranquilidade, construiu o placar e nem deu chances para o Liverpool sonhar.

Ao vencer o West Ham, o City chegou aos 86 pontos, contra 84 do Liverpool, que venceu de virada o Newcastle, em casa. O segundo colocado chegou a estar com o campeonato nas mãos há duas rodadas. Dependendo apenas de si mesmo, o Liverpool desperdiçou suas oportunidades ao perder para o Chelsea em casa e ceder o empate ao modesto Crystal Palace - 3 a 3 após abrir 3 a 0 no placar.

Com esta grande decepção, o tradicional time inglês desapontou a torcida e manteve o jejum de títulos, que já dura 24 anos. Apesar das 25 trocas de líderes na tabela, o Liverpool foi quem mais liderou o campeonato nesta segunda metade da temporada.

O City, por sua vez, celebra o segundo título inglês em três anos - em 2013, foi vice-campeão. Antes, vencera a Copa da Liga Inglesa, em março. Como se não bastassem os troféus, o time ainda viu o rival Manchester United protagonizar uma das maiores decepções da história em razão das fracas apresentações, da demissão do técnico David Moyes e da 7ª posição na tabela - nesta rodada final, o United empatou com o Southampton por 1 a 1.

O título inglês começou a ser garantido aos 39 minutos de jogo, quando Nasri arriscou de fora da área e acertou chute rasteiro nas redes. A bola ainda acertou o pé da trave antes de entrar. A festa se completou no início da segunda etapa. Kompany aproveitou sobra na pequena área e só bateu para as redes, aos 4 minutos.

Enquanto o City caminhava a passos largos para o título, o Liverpool sofria para ao menos encerrar sua campanha com uma vitória digna. Depois de um gol contra de Skrtel, o time da casa buscou a virada sobre o Newcastle com gols de Agger e Sturridge, que terminou o campeonato como vice-artilheiro, com 21 gols. Seu companheiro de time Luis Suárez foi o maior goleador, com 31.

Terceiro colocado, o Chelsea terminou o campeonato com 82 pontos graças ao triunfo sobre o Cardiff por 2 a 1. André Schürrle e Fernando Torres marcaram os gols da virada do time londrino, comandado pelo técnico José Mourinho. City, Liverpool e Chelsea garantiram a vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Já o Arsenal, em quarto lugar na tabela, com 79 pontos, terá que disputar a fase preliminar da competição europeia. Neste domingo, o time londrino bateu o Norwich por 2 a 0, gols de Ramsey e Jenkinson. As vagas na Liga Europa ficaram com Everton e Tottenham, de Paulinho. Com 72 pontos, o Everton terminou na quinta colocação após vencer o Hull City por 2 a 0. O time do brasileiro bateu o Aston Villa por 3 a 0. O ex-jogador do Corinthians anotou o primeiro gol da partida.

Na parte inferior da tabela, Norwich (33 pontos), Fulham (32) e Cardiff (30) foram os rebaixados. O Fulham se despediu da primeira divisão com empate por 2 a 2 com o Crystal Palace. Os demais resultados deste domingo foram: Sunderland 1 x 3 Swansea City e West Bromwich 1 x 2 Stoke.