Manchester City desperdiça dois pênaltis e empata com o Everton em casa

O Manchester City tropeçou pela segunda vez no Campeonato Inglês, neste sábado. E o empate com o Everton, por 1 a 1, no Etihad Stadium, pode ser colocado na conta do goleiro Maarten Stekelenburg. O holandês surpreendeu ao defender dois pênaltis na partida que quase tirou o time de Joseph Guardiola da liderança do Campeonato Inglês.

Ao empatar, o Manchester City chegou aos 19 pontos, mesma pontuação do Arsenal, que venceu o Swansea City por 3 a 2. A equipe de Guardiola sustentou a ponta por levar vantagem no saldo de gols. O Tottenham vem em terceiro lugar, com 18, após empatar com o West Bromwich por 1 a 1.

O quarto colocado é o Liverpool, que fará o clássico com o Manchester United na segunda-feira, no encerramento desta 8ª rodada. O Liverpool até tem chance de assumir a liderança nesta rodada. Mas, para tanto, teria que golear o United no Anfield Road.

No Etihad Stadium, a grande estrela do dia foi Stekelenburg, segundo goleiro da história do Inglês a defender duas penalidades no mesmo jogo - o primeiro foi o brasileiro Gomes, pelo Watford, em abril deste ano.

O goleiro holandês começou a brilhar aos 42 minutos de jogo, quando defendeu penalidade cobrada por Kevin de Bruyne. O belga, que voltava ao time após se recuperar de lesão, bateu mal, quase centralizado, e Stekelenburg saltou para buscar.

Na segunda etapa, o goleiro do Everton brilhou novamente em cobrança de pênalti de Sergio Agüero. O argentino, que acabar de entrar em campo, fez finalização semelhante a de De Bruyne e também parou em Stekelenburg, aos 25 minutos.

A esta altura, o Everton vencia o jogo, graças ao gol de Romelu Lukaku. Aos 19 minutos da etapa final, ele disparara pela esquerda e, diante da fraca marcação do zagueiro, entrou na área e mandou para as redes.

Mas o Manchester City evitou a derrota com gol de Nolito, de cabeça, apenas dois minutos depois da penalidade desperdiçada por Agüero. Nos minutos finais, Stekelenburg fez ainda bela defesa, evitando a vitória dos anfitriões.

ARSENAL VENCE - No Emirates Stadium, o Arsenal esquentou a briga pela liderança ao derrotar o Swansea City por 3 a 2, em dia de homenagens ao técnico Arsène Wenger e de brilho do atacante Theo Walcott. O treinador comemorou 20 anos de clube na quarta-feira passada. E Walcott deu motivos para Wenger festejar na beira do gramado.

Ele fez o Arsenal abrir 2 a 0 no placar, ao marcar dois gols semelhantes, aos 26 e aos 33 minutos de jogo. Nos dois lances, Walcott aproveitou vacilada da defesa visitante para mandar para o gol. Antes do intervalo, Gylfi Sigurdsson descontou para o Swansea, também tirando vantagem de falha da zaga. Ele acertou belo chute da entrada da área, aos 38.

Mas, no segundo tempo, Mesut Özil tratou de garantir a festa do Arsenal ao anotar lindo gol. Aos 13 minutos, ele completou de primeira levantamento na área e estufou as redes. O Swansea ainda marcou o segundo, aos 21, com Borja Baston, porém não ameaçou a vitória dos anfitriões.

Em outros jogos da rodada, o Tottenham contou com gol de Dele Alli, aos 44 minutos do segundo tempo, para buscar o empate por 1 a 1 com o West Bromwich, fora de casa. O Stoke City bateu o Sunderland por 2 a 0 e o Bournemouth surpreendeu a torcida ao aplicar 6 a 1 no Hull City, que acabara de efetivar o técnico Mike Phelan. Junior Stanislas foi o destaque da partida, ao marcar duas vezes.