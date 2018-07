Manchester City deve acreditar que pode ganhar a Liga dos Campeões, diz Hart

Desde a temporada 2011-2012, quando o City se classificou para a Liga dos Campeões pela primeira vez, o clube foi eliminado duas vezes na fase de grupos e eliminado nas oitavas de final pelo Barcelona nas duas temporadas passadas.

No entanto, Hart diz que está otimista com as chances do time na Liga dos Campeões desta vez, e espera levar o sucesso da Liga Inglesa para a competição europeia.

"Estamos seguindo na direção certa. Mas precisamos ter a mentalidade de que querer ganhar a competição - essa é a única mentalidade que podemos ter", disse o goleiro inglês ao Daily Telegraph.

"Precisamos estar focados. Estamos lutando em uma das divisões mais fortes do mundo e estamos próximos ao topo, então não há razão para não competirmos", acrescentou.

O City enfrenta a Juventus em Turim nesta quarta-feira, sabendo que uma vitória iria garantir a liderança do Grupo D.

