Manchester City e Barcelona abrem as oitavas de final da Liga dos Campeões

MANCHESTER - Depois de um recesso de dois meses, a Liga dos Campeões recomeça nesta terça-feira com a abertura das oitavas de final. E apresenta como grande atração do dia o esperado duelo entre Manchester City e Barcelona, dois times com vocação para o gol, repletos de jogadores talentosos e que vivem ótimo momento.

O time inglês tem o melhor ataque de seu país, e já marcou mais de 100 gols na temporada. Em seu estádio tem sido arrasador, com média de 3,5 gols por jogo no Campeonato Inglês (42 em 12 partidas) e 3,3 por jogo na Liga dos Campeões (dez em três confrontos). O atacante argentino Agüero está machucado, mas o espanhol Negredo e o bósnio Dzeko têm dado conta do recado.

O volante brasileiro Fernandinho, convocado por Felipão para o amistoso com a África do Sul, treinou na segunda-feira no mesmo ritmo dos companheiros. Mas, como não joga há quase 20 dias por causa de uma lesão, deve começar no banco.

O Barcelona não tem ninguém fora de combate, o que faz com que o técnico Tata Martino tenha mais grandes jogadores do que vagas do meio-campo para a frente. Entre Busquets, Xavi, Iniesta, Fábregas, Messi, Neymar, Alexis Sánchez e Pedro, três ficarão no banco. Neymar deverá ser um deles, porque ficou um mês se recuperando de lesão no tornozelo direito – voltou sábado, jogou 30 minutos e fez um golaço contra o Rayo Vallecano.

TRADIÇÃO

Para Tata Martino, ter a posse de bola será determinante para conseguir a vitória. "O Manchester City é um grande time, com muita qualidade para atacar. A equipe que ficar menos com a bola sofrerá muito."

O Barça é um time acostumado ao "mata-mata" da Liga dos Campeões. Nas últimas oito edições, ganhou três títulos, caiu na semifinal quatro vezes e foi eliminado nas oitavas uma vez. O Manchester City está em sua terceira participação seguida, e pela primeira vez superou a fase de grupos.

A outra partida de hoje será disputada na Alemanha entre Bayer Leverkusen e Paris Saint-Germain. A equipe francesa não terá o atacante uruguaio Cavani, que está machucado.