Manchester City e Chelsea avançam na Copa da Liga Inglesa

Ao contrário de Manchester United e Arsenal, que já tinham sido eliminados, Chelsea e Manchester City conseguiram confirmar o favoritismo na Copa da Liga Inglesa. Os dois ganharam nesta quarta-feira e garantiram presença nas oitavas de final da competição.

O zagueiro francês Zouma abriu o placar para os donos da casa aos 25 minutos de jogo. Ainda no primeiro tempo, Mills empatou para o Bolton aos 31. Mas, já na segunda etapa, o meia brasileiro Oscar definiu a vitória do Chelsea com gol marcado aos 10.

Atual campeão da Copa da Liga Inglesa, o Manchester City teve vitória tranquila nesta quarta-feira. Também jogando em casa, encarou o Sheffield Wednesday, outro que disputa a segunda divisão inglesa, e goleou por 7 a 0, com todos gols marcados no segundo tempo.

Assim como o Chelsea, o Manchester City poupou titulares na Copa da Liga Inglesa. Mas teve melhor aproveitamento, mesmo que tenha sido apenas no segundo tempo. Lampard e Dzeko marcaram dois gols cada, enquanto Jesus Navas, Pozo e Yayá Toure completaram a goleada.

Também nesta quarta-feira, o volante brasileiro Paulinho foi titular do Tottenham, mas o time londrino só conseguiu a virada quando ele foi substituído, no segundo tempo. Diante do Nottingham Forest, da segunda divisão inglesa, venceu por 3 a 1 e avançou.

Os confrontos das oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, previstos para acontecer na última semana de outubro, foram definidos em sorteio nesta quarta-feira mesmo: Tottenham x Brighton & Hove Albion, Stoke City x Southampton, Bournemouth x West Bromwich, Shrewsbury Town x Chelsea, Liverpool x Swansea, Milton Keynes Dons x Sheffield United, Fulham x Derby County e Manchester City x Newcastle.

