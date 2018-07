Manchester City é derrotado em casa e cai na Copa da Liga Inglesa

O técnico Manuel Pellegrini preferiu escalar o time reserva do Manchester City para jogar a Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira e foi punido. Jogando em casa, a equipe dele foi surpreendida pelo Newcastle, perdeu por 2 a 0 no Etihad Stadium, e deu adeus à terceira principal competição do País.

O brasileiro Fernandinho teve grande culpa no resultado. Afinal, perdeu bola boba na intermediária e, com dois toques na bola, o Newcastle chegou na cara do gol. Aarons não desperdiçou e fez 1 a 0, logo aos 6 minutos do jogo. Na segunda etapa, Sissoko fez um golaço. Cortou Fernandinho, deu um drible da vaca em outro marcador e bateu na saída de Caballero.

Em Londres, o Tottenham não deu bobeira. Também com time misto e contando com Paulinho no segundo tempo, venceu o Brighton & Hove Albion por 2 a 0. Lamela e Kane marcaram os gols.

Já o surpreendente Southampton, vice-líder do Inglês, aprontou mais uma ao vencer o Stoke, por 3 a 2, fora de casa. Pellè e Long fizeram para os visitantes, o Stoke empatou aos 37 do segundo tempo, depois de gols de N''Zonzi e Diouf, mas o italiano com nome de craque resolveu tudo aos 88 minutos.

Depois dos jogos, um sorteio definiu os confrontos das quartas de final, que vão acontecer na semana do dia 15 de dezembro. Tottenham e Newcastle se pegam em Londres, mesma cidade onde o Chelsea vai jogar como visitante contra o Derby County. O Liverpool visita o Bournemouth, enquanto o Southampton enfrenta o Sheffield United, fora da casa.