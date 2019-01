Manchester City e Liverpool fazem clássico com jeito de decisão

O Campeonato Inglês ainda está na 21.ª de suas 38 rodadas, mas terá nesta quinta-feira uma partida bastante aguardada há várias semanas. Manchester City e Liverpool se enfrentam às 18h (de Brasília) no Etihad Stadium e o jogo, por reunir as duas melhores equipes da competição, está sendo considerado uma “final” antecipada. Se os invictos visitantes ganharem vão abrir 10 pontos para o rival, que caiu de rendimento nos últimos jogos. O Liverpool tem 54 pontos contra 47 do City – entre eles está o Tottenham, com 48 pontos.

O clássico tem algumas atrações, como os atacantes Salah, dos Reds, e Agüero, dos Citizens. Entre os brasileiros, poderá ocorrer um duelo entre os centroavantes preferidos do técnico Tite, da seleção brasileira. Firmino, bastante motivado após fazer três gols nos 5 a 1 do Liverpool sobre o Arsenal na rodada anterior, contra Gabriel Jesus, que no entanto ainda peca pela irregularidade pós-Copa e não tem escalação garantida pelo técnico Pep Guardiola.

O treinador do City admite que sua equipe não tem alternativa no jogo desta quinta-feira “Tenho a sensação de que há uma grande oportunidade para reduzirmos a diferença. As pessoas perguntam o que faremos se perdermos, mas vamos tentar ganhar o jogo, estar lá e ter uma chance de lutar pela liga”, disse.

No Liverpool, o técnico Jürgen Klopp tratou de jogar a pressão para o adversário. “Para mim, ainda é o melhor time do mundo. A forma como eles jogam, todas as coisas que conquistaram e que vão conquistar. Nada mudou, somente a pontuação na tabela”, afirmou.

Klopp deu a declaração ao ser questionado sobre declaração recente de Guardiola, para quem o Liverpool é o melhor time do mundo no momento.