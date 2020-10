Manchester City é o clube que mais gastou para montar elenco, aponta estudo

O Manchester City é o clube das cinco principais ligas europeias que gastou a maior quantidade de dinheiro para montar o elenco que tem atualmente, conforme aponta estudo realizado pelo CIES Football Observatory (Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte). O estudo não considera as quantias gastas em salários.

O time inglês, comandado por Pep Guardiola, investiu 1,036 bilhão de euros (R$ 6,775 bilhões) para contratar os jogadores do time atual, valor bastante superior até mesmo ao do segundo colocado da lista, o PSG, time de Neymar, que gastou 888 milhões de euros (R$ 5,79 bilhões), e do terceiro, o Manchester United, que tem um gasto de 844 milhões (R$ 5,51 bilhões).

O Campeonato Inglês domina a lista, com seis clubes entre os dez primeiros: além das equipes de Manchester, Chelsea, Liverpool, Arsenal e Everton aparecem. Barcelona, Real Madrid e Juventus completam o top-10. Veja no final da matéria quanto cada um gastou.

Da temporada passada para a 2020-21, o Chelsea foi o time que mais aumentou os gastos, indo de 198 milhões de euros (R$ 1,29 bilhão) para 761 milhões (R$ 4,96 bilhões), na quinta colocação. Isso se deve às recentes contratações de Kai Havertz (80 milhões de euros, ou R$ 523 milhões), Timo Werner (53 milhões de euros, ou R$ 346 milhões), Ben Chilwell (50,2 milhões de euros, ou R$ 328 milhões), Hakim Ziyech (40 milhões de euros, ou R$ 261 milhões) e Edouard Mendy (24 milhões de euros, ou R$ 156 milhões).

Atual campeão da Liga dos Campeões, torneio mais cobiçado pelos times europeus, o Bayern de Munique gastou "apenas" 408 milhões de euros (R$ 2,668 bilhões) para formar o elenco, o que o coloca na 15ª colocação geral do ranking. Ou seja, o time alemão gastou menos da metade dos quatro primeiros da lista.

RANKING

1º - Manchester City - 1,036 bilhão de euros (R$ 6,775 bilhões)

2º - Paris Saint-Germain - 888 milhões de euros (R$ 5,807 bilhões de reais)

3º - Manchester United - 844 milhões de euros (R$ 5,519 bilhões de reais)

4º - Barcelona - 826 milhões de euros (R$ 5,402 bilhões de reais)

5º - Chelsea - 763 milhões de euros (R$ 4,990 bilhões de reais)

6º - Real Madrid - 708 milhões de euros (R$ 4,630 bilhões de reais)

7º - Liverpool - 666 milhões de euros (R$ 4,355 bilhões de reais)

8º - Juventus - 594 milhões de euros (R$ 3,884 bilhões de reais)

9º - Arsenal - 590 milhões de euros (R$ 3,858 bilhões de reais)

10º - Everton - 504 milhões de euros (R$ 3,296 bilhões de reais)