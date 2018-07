Manchester City elimina Chelsea na Copa da Inglaterra

MANCHESTER - O Manchester City aproveitou a vantagem de jogar em casa neste sábado e avançou às quartas de final da Copa da Inglaterra ao derrotar por 2 a 0 o Chelsea, do técnico José Mourinho e dos brasileiros Oscar, David Luiz, Ramires e William. Jovetic e Nasri marcaram os gols da partida, disputada no Etihad Stadium.

A derrota marcou a segunda eliminação do Chelsea desde o retorno de Mourinho ao comando da equipe londrina. A primeira queda aconteceu ainda em dezembro, quando o time foi derrotado pelo Sunderland, nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Com mais este revés, o Chelsea concentrará suas energias no Campeonato Inglês, no qual é líder, e na Liga dos Campeões.

Duas semanas após ser derrotado pelo Chelsea, o Manchester City inverteu os papeis neste fim de semana e dominou o rival com facilidade. Apesar do relativo equilíbrio no primeiro tempo, o time anfitrião foi melhor e criou os principais lances de gol. Jovetic acertou o travessão dois minutos antes de abrir o placar, após passe de Dzeko, aos 17 minutos.

Na segunda etapa, o Chelsea tentou reequilibrar a partida. Mas logo passou a ser ameaçado na defesa. O Manchester passou a aplicar nova pressão e chegou ao segundo gol aos 22 minutos em tabela de Nasri com David Silva dentro da área. Nem a entrada de Oscar, no lugar de William, mudou o jogo para o time de Mourinho.

Pouco antes do apito final, o Manchester chegou a anotar o terceiro gol, com Lescott, de cabeça, mas a arbitragem assinalou impedimento corretamente. Com a vitória, o time da casa agora aguarda o sorteio desde domingo para conhecer seu adversário das quartas de final. Na sequência, o time já se prepara para o duelo com o Barcelona, na terça-feira, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Ainda neste sábado, Sunderland e Wigan também avançaram na Copa da Inglaterra. O primeiro derrotou o Southampton por 1 a 0, enquanto o Wigan eliminou o Cardiff City pelo placar de 2 a 1. Outro confronto marcado para hoje, Sheffield Wednesday x Charlton Athletic não foi disputado por causa do mau tempo.

As oitavas de final terão sequência neste domingo com mais três jogos: Everton x Swansea City, Sheffield United x Nottingham Forest e o clássico entre Arsenal e Liverpool. Na segunda-feira, o Brighton vai enfrentar o Hull City.