Manchester City empata e fica mais longe do título

MANCHESTER - O Manchester City sofreu mais um revés nesta quarta-feira na briga pelo título inglês. Depois de perder para o Liverpool, seu rival direto na disputa pelo troféu, o time do técnico Manuel Pellegrini empatou com o lanterna Sunderland por 2 a 2 e ficou em situação difícil na tabela do campeonato.

Com o tropeço, o City chegou aos 71 pontos, contra 77 do Liverpool. O time de Manchester, que segue em terceiro lugar, tem ainda um jogo a menos, o que não é suficiente para alcançar o rival na tabela. O vice-líder Chelsea, com 75 pontos, desponta agora como principal rival do Liverpool na briga pelo título.

Jogando em casa, o Manchester não deu chances ao Sunderland no início da partida e abriu o placar logo no primeiro minuto. Fernandinho recebeu na direita dentro da área e bateu na saída do goleiro. No entanto, o ímpeto dos anfitriões parou por aí e os donos da casa viram os visitantes crescerem em campo depois do intervalo.

Liderados por Connor Wickham, o Sunderland buscou a virada no placar. Wickham marcou os dois gols. Aos 27 minutos, ele só completou cruzamento da direita. Aos 37, ele investiu pela direita, entrou na área e encheu o pé para mandar no canto do goleiro Hart.

Cinco minutos depois, o Manchester igualou o marcador, com gol de Nasri, mas não foi o suficiente para evitar o tropeço. Ele recebeu passe na marca do pênalti e bateu rasteiro. O goleiro fez a defesa, mas deixou escapar a bola, que morreu no fundo das redes. O Sunderland segue em último lugar, com 26 pontos.

Ainda nesta quarta, o Crystal Palace surpreendeu o Everton fora de casa. Venceu por 3 a 2 e impediu que o rival ultrapassasse o Arsenal na tabela. Em quinto lugar, o Everton segue com 66 pontos, um a menos que o Arsenal.