Manchester City empata e vê esperança por título inglês ameaçada

O Sunderland acabou com o aproveitamento perfeito do City em casa com dois gols de Sebastian Larsson e um de Niklas Bendtner. Os anfitriões tinham 15 vitórias consecutivas como mandante nesta temporada.

Os visitantes venciam por 3 x 1 a cinco minutos do final antes de Mario Balotelli, que também havia marcado de pênalti no primeiro tempo, diminuiu e Aleksandar Kolarov empatou um minuto depois.

O Manchester United, que recebe o Blackburn Rovers em Old Trafford no domingo, lidera com 73 pontos. O City é o segundo com 71.

O Queens Park Rangers acabou com a sequencia de sete vitórias seguidas do Arsenal na liga com um triunfo por 2 x 1 em Loftus Road.

O Chelsea vencia fora de casa o Aston Villa por 2 x 0 até os 32 minutos do segundo tempo, quando os anfitriões do Aston Villa reagiram e empataram. Mas os Blues do Chelsea marcaram mais dois e venceram por 4 x 2, ficando a dois pontos do quarto colocado Tottenham, que enfrenta o Swansea no domingo.

O Wolverhampton está na lanterna, a seis pontos do penúltimo colocado após perder por 3 x 2 em casa para o Bolton Wanderers.