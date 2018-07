Manchester City empata, mas segue na ponta no Inglês

Os dois times de Manchester somam os mesmos 45 pontos na tabela. No entanto, o City leva vantagem por apresentar maior saldo de gols: 38 a 35. Já o West Bromwich soma 22 pontos e ocupa a parte intermediária da tabela, enquanto o Wigan segue com apenas 14, dentro da zona de rebaixamento.

Destaque do dia, o United não decepcionou a torcida. Berbatov comandou a goleada ao marcar três vezes, um deles de pênalti, enquanto Rooney, poupado, ficou no banco de reservas. Valencia e o sul-coreano Park marcaram os outros dois dos anfitriões, que marcaram quatro dos cinco gols após a expulsão de Sammon no final do primeiro tempo.

Enquanto o United vencia com facilidade, o City sofria até para garantir o empate em dia apagado de David Silva. Balotelli até tentou fazer a diferença mas parou no travessão, no início do segundo tempo, e no árbitro, que anulou seu gol ainda na primeira etapa. O juiz assinalou um impedimento duvidoso. Se marcar, o City teve que segurar a pressão do rival nos minutos finais para garantir um ponto na tabela.

Ainda nesta segunda, o Liverpool empatou com o Blackburn por 1 a 1, em casa. Maxi Rodrigues marcou a favor, enquanto Adam anotou contra. O Liverpool ocupa a sexta colocação, com 31 pontos. Fechando os jogos do dia, o Newcastle derrotou o Bolton por 2 a 0, enquanto Sunderland e Everton ficaram no 1 a 1.