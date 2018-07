City empata sem gols com United e retoma liderança no Inglês

Durou apenas um dia a liderança do Arsenal na tabela do Campeonato Inglês. O Manchester City retomou a ponta neste domingo ao empatar sem gols com o Manchester United, em um clássico de poucas emoções, no Old Trafford.

Com o resultado, o Manchester City chegou aos mesmos 22 pontos do Arsenal, mas leva vantagem nos critérios de desempate. O time londrino venceu o Everton por 2 a 1 no sábado. O Manchester United tem 20 pontos e ocupa o quarto lugar, atrás do surpreendente West Ham.

City e United fizera um dos clássicos mais apagados das últimas temporadas. Tanto que o momento que mais chamou a atenção da torcida no primeiro tempo foi um choque de cabeça entre Wayne Rooney e Vincent Kompany. O jogador do United levou a pior e sofreu um corte na cabeça que exigiu até pontos. Ele acabou voltando ao jogo no segundo tempo.

No segundo tempo, o jogo ganhou em emoção somente nos minutos finais. Aos 40, Lingard acertou um chute improvável no travessão. Na sequência, o goleiro Joe Hart fez uma das raras defesas na partida em finalização de Smalling.

Na próxima rodada, o Manchester City vai receber o Norwich no Etihad Stadium, enquanto o Manchester United visitará o Crystal Palace.

Em outra partida deste domingo, Harry Kane brilhou na goleada do Tottenham sobre o Bournemouth por 5 a 1, em casa. Kane anotou três gols, um deles de pênalti. Moussa Dembele e Erik Lamela anotaram os outros gols dos visitantes. O Tottenham ocupa o sexto lugar da tabela. Em casa, o Sunderland derrotou o Newcastle por 3 a 0.