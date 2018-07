Manchester City confirma contratação do zagueiro Otamendi

Dada como certa já há alguns dias, a negociação entre Manchester City e Nicolas Otamendi finalmente teve fim nesta quinta-feira. E com desfecho positivo para o clube inglês, que confirmou a contratação do zagueiro argentino do Valencia, um dos nomes mais cobiçados desta janela para transferências do futebol europeu.

O destino de Otamendi na temporada 2015/2016 já vinha se transformando em uma novela. Após um ótimo desempenho em 2014/2015, o argentino despertou o interesse de diversos clubes europeus. Por meses, falou-se sobre um possível acordo dele com o Manchester United, mas na reta final o City superou o rival e ficou com o jogador de 27 anos.

Otamendi assinou contrato por cinco temporadas e se tornou o terceiro reforço do City nesta janela - Fabian Delph e Raheem Sterling são os outros. Os detalhes da negociação não foram confirmados, mas a imprensa inglesa noticiou que o argentino custou cerca de 40 milhões de libras (R$ 218,1 milhões) aos cofres do clube.

"Estou aqui para dar meu melhor, para lutar jogo a jogo e levar o City a seu auge pelo máximo de tempo possível. E espero que possamos vencer algumas copas e títulos", declarou o jogador. "Isto é o mais importante. Estar em um clube que parece tão maravilhoso visto de fora é um sonho."

Otamendi é o sexto argentino do elenco do City, ao lado de Caballero, Zuculini, Zabaleta, Agüero e Demichelis - este último, aliás, estaria negociando para voltar ao River Plate. O zagueiro é mais uma aposta do clube para finalmente se firmar no cenário continental e brigar pelo tão sonhado título da Liga dos Campeões.

Presença constante nas convocações da seleção argentina, Otamendi deverá brigar pela titularidade com Kompany e Mangala. Formado nas divisões de base do Vélez Sarsfield, o jogador atuou também pelo Porto e pelo Valencia. Ele ainda teve uma breve passagem por empréstimo pelo Atlético-MG, onde se destacou no ano passado.

"Ele é um jogador internacional de um dos melhores países do futebol mundial e não tenho dúvida que tem a mentalidade certa para encaixar em um elenco no qual encontrará rostos familiares", disse o técnico Manuel Pellegrini. "Como jogador, Nicolas tem todas as qualidades para ter sucesso na Inglaterra. É excelente no desarme e muito bom tecnicamente. Tenho certeza que será outro argentino que nossa torcida gostará de assistir."