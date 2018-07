Manchester City está interessado em Rafael, diz jornal

SÃO PAULO - O Manchester City está de olho no goleiro Rafael, do Santos, segundo o jornal inglês Daily Mail. O clube do xeque Mansour Bin Zayed Al Nahyan estaria disposto a pagar cerca de R$ 13,4 milhões pelo jogador.

O principal objetivo da equipe atual campeã inglesa, de acordo com a publicação, é com que o brasileiro possa competir pela posição com o goleiro titular, Joe Hart, de 25 anos, titular da seleção da Inglaterra. O reserva imediato dele no clube tem sido o romeno Pantilimon.

Outro clube inglês, o Tottenham, também de olho em Rafael. O time londrino já tem no plantel o goleiro brasileiro Gomes e estaria disposto na contratação para substituir o já veterano Brad Friedel, que tem 41 anos.

Rafael acumula 161 jogos pelo time da Vila Belmiro e é titular desde 2010. Nesse período conquistou uma Copa do Brasil, três edições do Campeonato Paulista, além da Libertadores 2011 e da Recopa Sul-Americana 2010.