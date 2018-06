Manchester City estende contrato do zagueiro Otamendi até 2022

O Manchester City renovou nesta quarta-feira a renovação do contrato do zagueiro argentino Nicolas Otamendi até 2022. O jogador, que tem passagem pelo Atlético Mineiro, tinha vínculo inicial com o time inglês até 2020.

+ Sem chances no Arsenal, Walcott é contratado pelo Everton

+ Pelé homenageia Ronaldinho: 'Você trouxe um sorriso no rosto de todos'

Otamendi se tornou na atual temporada europeia referência na defesa do City, que é maior sensação da Europa atualmente. No Campeonato Inglês, lidera a tabela com 12 pontos de vantagem sobre o vice-líder Manchester United. Na Liga dos Campeões, avançou à fase de mata-mata com antecedência em seu grupo.

Ele chegou ao clube em 2015, vindo de uma passagem por empréstimo ao Atlético. Na época, o argentino pertencia ao Valencia. Dois anos e meio depois, Otamendi já soma 118 jogos pelo City e é titular absoluto do técnico Josep Guardiola.

"Eu adoro este meu período em Manchester desde o primeiro dia e estou muito feliz por estar renovando meu contrato para poder permanecer aqui por mais alguns anos", disse o zagueiro. "Meu único objetivo é ajudar o time e dar tudo que posso pelo clube. Estou aprendendo todo dia com Pepe e curtindo o meu futebol", declarou.